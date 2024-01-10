Fenerbahçe Bonucci'yi duyurdu: İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Bonucci ile anlaştığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Sarı lacivertliler Leonardo Bonucci'yi açıkladı.

Kulüp, İtalyan stoperin bu akşam İstanbul'a geleceğini belirtti.

Fenerbahçe, Bonucci için, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir" ifadelerini kullandı.

Yağız Sabuncuoğlu, oyuncunun 18:30'da İstanbul'a geleceğini belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem