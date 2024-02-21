PFDK Fenerbahçe'ye acımadı: En çok cezayı ona kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sezon başından bu yana en çok cezayı 8 milyon 77 bin lirayla Fenerbahçe'ye verirken, Tahkim Kurulunun indirimlerinin ardından bu rakam 7 milyon 182 bin 500 liraya düştü.

Sarı-lacivertli kulübü 8 milyon 4 bin ceza verilen Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlıların cezası da Tahkim indirimlerinin ardından 6 milyon 804 bin liraya geriledi.

SEZON BAŞINDAN BU YANA SÜPER LİG KULÜPLERİNE TOPLAMDA 48 MİLYON 224 BİN 500 LİRA CEZA VERİLDİ

Tahkim tarafından indirilen ceza miktarı 7 milyon 481 bin 142 lira 86 kuruş oldu. Bu meblağ düştüğünde kulüplere toplam 40 milyon 743 bin 357 lira 14 kuruşluk ceza kesildi.

FENERBAHÇE'DE EN ÇOK CEZAYA TARAFTARLAR SEBEP OLDU

PFDK tarafından bu sezon 8 milyon 77 bin lira ceza verilen Fenerbahçe, bu anlamda listenin ilk sırasında yer aldı. Tahkim Kurulu, sarı-lacivertli ekibe toplamda 894 bin 500 lira indirim verdi. İndirimlerin ardından kulübe kesilen toplam para cezası 7 milyon 182 bin 500 lira oldu.

Fenerbahçe Kulübüne cezanın 3 milyon 418 bin liralık bölümü; çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle verildi.

Sarı-lacivertli takımda cezanın 2 milyon 198 bin liralık kısmı ise başkan Ali Koç ve yöneticilere verildi.

Başkan Ali Koç'a 4 farklı seferde 1 milyon 120 bin lira ceza verilirken, yöneticiler Burak Çağlan Kızılhan, Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Can Gebetaş ise 6 farklı dönemde toplam 1 milyon 78 bin lira ceza aldı.

Kulüp, yöneticilerinin yaptığı açıklamalar sebebiyle ayrıca 2 milyon 200 bin lira cezaya çarptırıldı.

Tahkim Kurulu, yönetim kademesi ve yapılan açıklamalar sebebiyle kulübe verilen cezalarda toplam 842 bin 500 liralık indirim yaptı.

Başkan Ali Koç 210 bin lira, Selahattin Baki 200 bin lira, Burak Çağlan Kızılhan da 19 bin 500 lira indirim alan isimler oldu. Bu indirimlerin yanı sıra yöneticilerin açıklamaları sebebiyle kulübe kesilen cezada 400 bin liralık Tahkim indirimi uygulandı.

CEZALAR

Süper Lig'de PFDK'nin verdiği ve Tahkim Kurulunun yaptığı indirimlerin ardından kulüplere uygulanan para cezaları şöyle:

Takım Verilen ceza Tahkim indirimi Ödeyeceği ceza Fenerbahçe 8.077.000 894.500 7.182.500 Beşiktaş 8.004.000 1.200.000 6.804.000 Trabzonspor 5.015.000 527.142,86 4.487.857,14 Galatasaray 5.284.000 1.343.000 3.941.000 MKE Ankaragücü 4.814.000 1.550.000 3.264.000 Adana Demirspor 2.494.000 56.000 2.438.000 Pendikspor 1.952.000 0 1.952.000 Kayserispor 1.889.000 0 1.889.000 Gaziantep FK 1.582.000 0 1.582.000 Fatih Karagümrük 1.237.500 0 1.237.500 Çaykur Rizespor 1.498.000 400.000 1.098.000 Samsunspor 1.051.000 0 1.051.000 İstanbulspor 2.163.500 1.200.000 963.500 Konyaspor 879.000 0 879.000 Başakşehir 471.000 0 471.000 Sivasspor 713.000 271.500 441.500 Hatayspor 415.500 0 415.500 Antalyaspor 377.500 0 377.500 Kasımpaşa 229.500 39.000 190.500 Alanyaspor 78.000 0 78.000 TOPLAM 48.224.500 7.481.142,86 40.743.357,14

Kaynak: AA