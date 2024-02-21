Muslera'nın yeni adresi belli oldu

Uzun yıllardır Galatasaray kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera için teknik direktör Okan Buruk her ne kadar "Devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullansa da, henüz sözleşme görüşmelerinin resmi olarak gerçekleşmemesi ve yeni mukavele imzalanmaması durumu ayrılık iddialarını da güçlendiriyor. Hal böyle olunca Uruguaylı eldiven için birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken şimdi de yıldız eldiven için İtalyan kulübünün devreye girdiği ve Muslera'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği belirtildi.

PARMA MUSLERA'YI İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Serie B'de mücadele eden Çizme'nin köklü takımlarından Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek istiyor. İtalyan ekibinin 37 yaşındaki kalecinin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Parma'nın Muslera'ya 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirlendi. 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Muslera'nın transferiyle ilgili kararını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN

Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de maç başına 0.56 gol yiyerek kariyer rekorunu kırdı. Muslera ayrıca Avrupa'da da en az gol yiyen 3. kaleci. Galatasaray formasıyla bu sezon 25 Süper Lig maçında forma giydi. Kalesinde 14 gol gördü. 13 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.