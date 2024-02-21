Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın şampiyonluk oranı güncellendi.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı güncellendi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı sahasında 3-2 mağlup etti. İki takım bu maçın rövanşında 22 Şubat tarihinde TSİ 23:00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı güncellendi - Resim : 1

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı...

Liverpool: 2.7

Bayer Leverkusen: 4.7

Milan: 7.6

Brighton: 14

West Ham United: 15

Roma: 16

Benfica: 18

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı güncellendi - Resim : 2

Atalanta: 20

Sporting: 18

Villarreal: 23

GALATASARAY: 23 (Bir önceki oran 24)

Marsilya: 28

Feyenoord: 35

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