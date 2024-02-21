Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı güncellendi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın şampiyonluk oranı güncellendi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı sahasında 3-2 mağlup etti. İki takım bu maçın rövanşında 22 Şubat tarihinde TSİ 23:00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi.
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı...
Liverpool: 2.7
Bayer Leverkusen: 4.7
Milan: 7.6
Brighton: 14
West Ham United: 15
Roma: 16
Benfica: 18
Atalanta: 20
Sporting: 18
Villarreal: 23
GALATASARAY: 23 (Bir önceki oran 24)
Marsilya: 28
Feyenoord: 35
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