Galatasaray Beşiktaş'a 3-2 kaybetti, 1-0 hükmen galip sayıldı

Türkiye e-spor Futbol Ligi 18. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a 3-2 kaybetti.

Galatasaray buna rağmen 1-0 hükmen galip ilan edildiklerini ilan etti.

Sarı kırmızılıların açıklaması şu şekilde:

“Türkiye Espor Futbol Ligi 18. haftasında, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3-2'lik skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlanmıştır. Ancak, maç sonrasında Galatasaray kulübü, oyun kuralları dahilinde, rakip oyuncuların boy videolarının kayıtlarını talep etmiştir. Beşiktaş kulübü zorunlu olan boy videosunu sunamamıştır. Ligimizin kuralları gereği, Beşiktaş kulübü hükmen mağlup ilan edilerek, maç 1-0 Galatasaray'ın lehine tescil edilmiştir"

Kaynak: Gerçek Gündem