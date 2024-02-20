Galatasaray-Sparta Prag maçına İngiliz hakem

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı maçta, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Galatasaray-Sparta Prag maçına İngiliz hakem

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Letna Stadyumu'nda, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek.

Bu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi John Brooks olacak.

Sparta Prag - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da David Coote oturacak.

İLK MAÇI 3-2 KAZANMIŞTI

Galatasaray, Prag ile kendi evinde oynadığı ilk maçta sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Kaynak: İHA

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