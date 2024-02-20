Yağız Sabuncuoğlu ve İbrahim Haskoloğlu birbirine girdi: Sosyal medya karıştı

Gazeteciler İbrahim Haskoloğlu ile Yağız Sabuncuoğlu sosyal medyada birbirine girdi. Milyonlarca takipçisi olan ikili, karşılıklı olarak sert paylaşımlar yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu ve İbrahim Haskoloğlu birbirine girdi: Sosyal medya karıştı

Sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi olan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile 1 milyon takipçisi olan İbrahim Haskoloğlu birbirine girdi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre İbrahim Haskoloğlu’nun PassoLig’in kaldırıldığına dair yaptığı paylaşıma Yağız Sabuncuoğlu’ndan yalanlama geldi.

"MANYAK MISIN"

Arada kısa bir zaman geçmesinin ardından Haskoloğlu’nun kendisini engellediğini gören Sabuncuoğlu ''İbrahim manyak mısın kardeşim beni niye engelledin'' dedi.

Yağız Sabuncuoğlu ve İbrahim Haskoloğlu birbirine girdi: Sosyal medya karıştı - Resim : 1

RÜŞVETLE SUÇLADI

Sabuncuoğlu’nun neden engellediği üzerine konuşan Haskoloğlu ise, "Ordan burdan rüşvet alıp iş yapanları genelde engelliyorum Fazla kaşınmanı önermem. A haber muhabiriyle karıştırma beni" İfadelerini kullandı.

Yağız Sabuncuoğlu ve İbrahim Haskoloğlu birbirine girdi: Sosyal medya karıştı - Resim : 2

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Kendisine rüşvetçi denmesi üzerine deliye dönen Sabuncuoğlu Haskoloğlu’nu şikayet edeceğini söyleyerek, "Bu iddianı kanıtlamazsan sen kanıtlarsan ben mesleği bırakacağım Şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum Seninle görüşeceğiz. Yanlış adama çattın seni hak ettiğin yere göndermezsem adam değilim Bu da kayıtlara geçsin" Dedi.

Haskoloğlu ise bu sözlere karşılık uzun bir açıklama yaparak iddialarının nedenlerini anlattı.

Yağız Sabuncuoğlu ve İbrahim Haskoloğlu birbirine girdi: Sosyal medya karıştı - Resim : 3

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