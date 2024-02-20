Alman futbolunun efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti

Dünya ve Alman futbolunun efsane ismi Andreas Brehme, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Alman futbolunun efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti

Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya'nın, 1990 Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti. Birçok Alman ekibi, Brehme için başsağlığı mesajı yayımladı.
Paylaşım yapan kulüpler şu şekilde:

Werder Bremen

SV Werder Bremen, Andreas'ın yasını tutuyor. 1990 dünya şampiyonu Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Hamburg

Dünya Kupası kahramanı hayata veda etti. 63 yaşında hayatını kaybeden Andreas'ın yasını tutuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Bayern Münih

FC Bayern, Andreas Brehme'nin ani ölümü karşısında derin bir şok yaşadı. Andreas Brehme'yi bir dünya şampiyonu ve daha da önemlisi çok özel bir insan olarak her zaman kalbimizde tutacağız. O, her zaman FC Bayern ailesinin bir parçası olacak.

Borussia Mönchengladbach

1990 Dünya Kupası finalini kazanan golcü, 63 yaşında hayatını kaybetti. Yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Hertha Berlin

Huzur içinde yat dünya şampiyonu. Ailesi, arkadaşları ve Andreas Brehme'nin tüm akrabalarıyla birlikteyiz.

Mainz 05

1990 yılında Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanan Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

Kaynak: İHA

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