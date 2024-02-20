Ankaragücü İcardi için TFF'ye gidecek

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi. Karşılaşma sırasında tribünden Mauro Icardi'ye yabancı madde atıldı. Arjantinli yıldız tribünlere tepki gösterdi.

Ankara temsilcisi, Icardi'nin tepkisinden dolayı Arjantinli oyuncuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmeye hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan MKE Ankaragücü, “Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.