PFDK Ankaragücü kararını verdi: Faruk Koca'ya 'sürekli hak mahrumiyeti' cezası

PFDK, kararları açıklandı. Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi. Faruk Koca ise 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Faruk Koca'ya 3 yılı aşan hak mahrumiyeti cezası sebebiyle "sürekli hak mahrumiyeti cezası" verildi.

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PFDK Ankaragücü kararını verdi: Faruk Koca'ya 'sürekli hak mahrumiyeti' cezası

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Aralarında Faruk Koca'nın da olduğu 3 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

FARUK KOCA'YA SÜRESİ HAK MAHKUMİYETİ CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı maç hakkında verdiği kararları açıkladı.

Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi. Faruk Koca ise 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Faruk Koca'ya 3 yılı aşan hak mahrumiyeti cezası sebebiyle "sürekli hak mahrumiyeti cezası" verildi.

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Ankaragücü Faruk Koca
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