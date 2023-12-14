İşte Fenerbahçe-Spartak Trnava maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu son hafta maçında sahasında Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya dakikalar kala takımların ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında sahasında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev'in yöneteceği karşılaşma, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Takımların ilk 11'leri şöyle:
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
SPARTAK TRNAVA: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bukota, Bernat, Ofori, Azango, Duris
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