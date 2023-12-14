İşte Fenerbahçe-Spartak Trnava maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu son hafta maçında sahasında Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya dakikalar kala takımların ilk 11'leri belli oldu.

İşte Fenerbahçe-Spartak Trnava maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında sahasında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev'in yöneteceği karşılaşma, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Takımların ilk 11'leri şöyle:

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

SPARTAK TRNAVA: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bukota, Bernat, Ofori, Azango, Duris

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