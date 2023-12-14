Ankaragücü başkanlığından ayrılan Faruk Koca, AKP'den de istifa etti

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, AKP üyeliğinden de istifa etti.

Ankaragücü başkanlığından ayrılan Faruk Koca, AKP'den de istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etmiş, 1-1 sona eren maçın ardından Ankaragücü Başkanı ve eski AKP milletvekili Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

Saldırı sonrası gözaltına alınan Faruk Koca, tutuklanmış ve Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

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İHRACI İSTENMİŞTİ

Koca, 12 Kasım Salı günü yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verilmişti.

Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edilmiş; kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.

AKP'DEN İSTİFA ETTİ

Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AKP üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.

Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.

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