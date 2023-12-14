Fenerbahçe Beko Jasikevicius'u resmen duyurdu

Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, yeni koçunu duyurdu.

Fenerbahçe Beko’da başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius’un getirildiği resmen duyuruldu.

Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2010-11 sezonunda oyuncu olarak Kulübümüze hizmet eden, bu süreçte Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sarunas Jasikevicius, başantrenör olarak Fenerbahçe Ailesi’ne geri döndü! Welcome back Coach”

2010-11 sezonunda oyuncu olarak Kulübümüze hizmet eden, bu süreçte Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sarunas Jasikevicius, başantrenör olarak Fenerbahçe Ailesi’ne geri döndü!



Welcome back Coach! 💛💙#YellowLegacy pic.twitter.com/WWc2QtEdxh — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 14, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem