Fenerbahçe Beko Jasikevicius'u resmen duyurdu

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko Jasikevicius'u resmen duyurdu

Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, yeni koçunu duyurdu.

Fenerbahçe Beko’da başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius’un getirildiği resmen duyuruldu.

Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2010-11 sezonunda oyuncu olarak Kulübümüze hizmet eden, bu süreçte Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sarunas Jasikevicius, başantrenör olarak Fenerbahçe Ailesi’ne geri döndü! Welcome back Coach”

Kaynak: Gerçek Gündem

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