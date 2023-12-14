İktidarın sopası RTÜK buna ne diyecek: Ankaragücü başkanına kelepçe savunması yaparken, muhalif gazeteciye bel altı ifadeler

İktidara yakınlığı ile bilinen 24TV’de yayınlanan günün manşeti programında, Sözcü Gazetesinde yer alan ‘Yumrukçu Başkan Kelepçesiz Götürüldü” başlıklı haber üzerinden gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili skandal ifadeler kullanıldı.

Dün yayınlanan programın sunucuları Ömer Özkök ve Hikmet Genç, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmasının ardından kelepçesiz şekilde götürülmesine tepki gösterenlerle dalga geçti.

KADIN GAZETECİYE ÇİRKİN İFADELER

Medyada yer alan haberlerde Koca’nın AKP’li olmasının vurgulanmasından rahatsız olan ikili, Geçen yıl gözaltına alındığında, iktidar medyası tarafından elleri arkadan kelepçelenmiş gibi davrandığı iddia edilerek linç edilen gazeteci Sedef Kabaş üzerinden çirkin ifadeler kullandı.

Programda Sedef Kabaş’ın gözaltı görüntülerini izleyen Özkök ve Genç, “Ters kelepçe algısı” ifadelerini kullandı.

İkilinin arasında ayrıca şu çirkin diyalog yaşandı:

Hikmet Genç: Alışık demek ki… Neyse, bilmiyorum ki…

Ömer Özkök: Bu kelepçe tutkuları nedir bunların, ben anlamadım.

Hikmet Genç: Var bir tutkusu demek ki, anında hareket, kelepçeye çeviriyor. Bilmiyorum artık onun tasarrufudur.

RTÜK BU İFADELERE NE DİYECEK?





Muhalif kanallar üzerinde adeta iktidarın sopası gibi hareket eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 24TV ekranlarında kullanılan çirkin ve bel altı ifadeler için ne gibi bir yaptırım uygulayacağı ise merak konusu oldu.