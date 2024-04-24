Para milli yüzücü Turgut Aslan Yaraman Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

Portekiz'in Madeira kentinde düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Turgut Aslan Yaramaz, dünya rekoru kırdı.

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Para milli yüzücü Turgut Aslan Yaraman Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman, dünya rekoru kırarak finale yükseldi. Sevilay Öztürk ise 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira kentinde gerçekleştirilen şampiyonada erkekler S7 kategorisi 100 metre sırtüstünde Turgut Aslan Yaraman, elemelerde 1.07.91'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi. Finalde ise 1.07.64 yüzen milli sporcu, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Kadınlar SM5 kategorisi 200 metre karışıkta Sevilay Öztürk, 3.54.94'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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