Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde avantajı yakaladı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaştı. Sarı-lacivetli ekip, rakip takımı 95-91 yenerek seride öne geçti.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde avantajı yakaladı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında deplasmanda Monaco'yu 95-91 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)

Monaco: Loyd 16, Blossomgame 8, Brown 8, Motiejunas 12, James 16, Okobo 19, Diallo 10, Strazel 2, Hall, Cornelie

Fenerbahçe Beko: Calathes 17, Biberovic 2, Dorsey 13, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 7, Papagiannis 4, Noua, Pierre, Guduric 11, Madar, Sestina 16

1. Periyot: 26-15

Devre: 46-37

3. Periyot: 61-60

Normal süre: 81-81

5 faulle çıkanlar: 38.30 Loyd, 44.39 Diallo, 44.49 Brown (Monaco), 44.16 Calathes (Fenerbahçe Beko)

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