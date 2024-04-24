Arjantinli eski futbol yıldızı Carlos Tevez, hastaneye kaldırıldı.

Arjantinli eski futbol yıldızı Carlos Tevez, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

40 yaşındaki Tevez'in şu anda Independiente'nin teknik direktörlüğünü yaptığı biliniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Tevez'in tedavisinin tamamlanana kadar hastanede kontrol altında tutulacağı belirtildi.

Futbol kariyeri boyunca Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi önemli kulüplerde şampiyonluklar yaşayan Tevez, geçen yaz Independiente'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti.