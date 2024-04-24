Göztepe, efsanelerinden Papi Mehmet'i kaybetti

Göztepe'nin Avrupa Fuar Şehirleri Kupasında yarı final oynayan ve Türkiye Kupasını iki kez, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da bir kez kulübün müzesine götüren kadronun efsane isimlerinden 83 yaşındaki Papi Mehmet (Işıkal) dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından acı kaybını şöyle duyurdu:

"Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Mehmet Işıkal'ı (Papi) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türk Futbolunun ve kulübümüzün efsane ismi Mehmet Işıkal'ın naaşı yarın ikindi namazına müteakip Hocazade Camii’nden kaldırılacak.

Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun."