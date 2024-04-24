Göztepe, efsanelerinden Papi Mehmet'i kaybetti

Göztepe'nin efsane isimlerinden 83 yaşındaki Papi Mehmet dün gece yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Göztepe, efsanelerinden Papi Mehmet'i kaybetti

Göztepe'nin Avrupa Fuar Şehirleri Kupasında yarı final oynayan ve Türkiye Kupasını iki kez, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da bir kez kulübün müzesine götüren kadronun efsane isimlerinden 83 yaşındaki Papi Mehmet (Işıkal) dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından acı kaybını şöyle duyurdu:

"Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Mehmet Işıkal'ı (Papi) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türk Futbolunun ve kulübümüzün efsane ismi Mehmet Işıkal'ın naaşı yarın ikindi namazına müteakip Hocazade Camii’nden kaldırılacak.

Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun."

Göztepe, efsanelerinden Papi Mehmet'i kaybetti - Resim : 1

Göztepe, efsanelerinden Papi Mehmet'i kaybetti - Resim : 2

Etiketler
Göztepe
Son Güncelleme:
Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...
Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem
Portekizli genç yıldız Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden dikkat çeken açıklama Portekizli genç yıldız Fener'e mi geliyor? Menajerinden dikkat çeken açıklama
Beşiktaş-Ankaragücü maçında sakatlandı: 7-8 ay sahalardan uzak kalacak! Beşiktaş-Ankaragücü maçında sakatlandı: 7-8 ay sahalardan uzak kalacak!
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar
İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak': "İlgi çekici bir operasyon olduğu kesin..." İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak'
Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı! "2011'de başladım" dediği program 2012'de açılmış Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı
Kulis: Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak
Bakan Bayraktar'dan 'yaz saati uygulaması' açıklaması Bakan Bayraktar'dan 'yaz saati uygulaması' açıklaması