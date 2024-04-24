Beşiktaş-Ankaragücü maçında sakatlandı: 7-8 ay sahalardan uzak kalacak!

Beşiktaş'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlanan Morutan'ın 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Beşiktaş-Ankaragücü maçında sakatlandı: 7-8 ay sahalardan uzak kalacak!

MKE Ankaragücü'nün Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın sağ aşil tendonunun koptuğu bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş karşısında 81. dakikada sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Morutan'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Morutan'ın sağ aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve 25 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede operasyon geçireceği kaydedildi.

Sezonu kapatan Morutan'ın en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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