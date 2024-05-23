Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'da polis şiddeti kurbanı oldu

Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de polis tarafından tartaklandığını iddia etti.

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Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'da polis şiddeti kurbanı oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, önce Fenerbahçeli taraftarların ardından da polis şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

FENERBAHÇE TARAFTARLARININ SALDIRISINA UĞRADI, POLİS TARAFINDAN TARTAKLANDI

Ataman, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var.

Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar."

Kaynak: AA

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