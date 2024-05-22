Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcularımız grekoromen stilde büyük bir başarıya imza attılar.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular grekoromen stil müsabakalarında iki madalya daha kazandı.

Mert İlbars, 60 kilo finalinde karşılaştığı Azerbaycanlı Nihad Guluzade’yi 2-1 yenerek 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu.

67 kiloda mücadele eden Azat Sarıyar ise Rus Daniial Agaev ile yaptığı final maçını kaybederek gümüş madalya aldı.

23 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı böylece şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 135 puan toplayan grekoromen güreşçiler, takım sıralamasında Azerbaycan (163) ve Gürcistan'ın (138) arkasında 3. oldu.

KADINLARDA BİR FİNAL, 2 BRONZ MADALYA MAÇI

Kadınlar elemelerinde mindere çıkan milli güreşçilerden Zehra Demirhan (50 kilo) adını finale yazdırdı.

Sevim Akbaş (59 kilo) ve Nazar Batır (76 kilo) yarı finale yükseldi ancak rakiplerine yenilerek 3'üncülük maçına çıkma hakkı elde etti.

Tuba Demir (55 kilo), yenildiği rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazandı. Ayşe Erkan (68 kilo) ise şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA

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