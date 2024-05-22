Dursun Özbek: Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulundu. Pazar günü Galatasaray'ın şampiyon olacağını ifade eden Özbek, "Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak" ifadelerini kullandı.

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Dursun Özbek: Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te, 23. şampiyonluk, 2024'te, 24. şampiyonluk" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulundu. Özbek, Türkçeye yerleşmiş bir söz var; "Mayıslar bizimdir." Bu boşuna söylenmedi. 2000 yılından beri, hep "Mayıslar bizimdir" diyoruz. 2006'da Adnan Başkan'ın söylediği 20.45 mottosu var.

"PAZAR AKŞAMI GALATASARAYLILARI SEVİNCE BOĞACAĞIZ"

Bunlar önemli şeyler, Türkçe lügata yerleşmiş. Mayıs ayı deyince Galatasaray akla geliyor. Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te, 23. şampiyonluk, 2024'te, 24. şampiyonluk. Herkes bayrakları çıkarsın, hazırlasın. Pazar akşamı inşallah bütün Galatasaraylıları sevince boğacağız. Son derece hazır ve motiveyiz. Yaptığımız etkinlerin hepsinden vazgeçtik.

Tüm vaktimizi teknik heyetimizle, oyuncu arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Onun için Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve mayısların da Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bu sefer de kanıtlayacağız.

"HİÇ MERAK ETMESİNLER BİZ BURADAYIZ"

Taraftarları, pazar günü akşam itibariyle burada sevince boğacağız. Şampiyonluğumuzu bütün taraftarlarımızla beraber, coşku içinde, sevinç içinde, Galatasaray'a yakışır şekilde kutlayacağız. Bütün taraftarlarıma buradan selam gönderiyorum, hiç merak etmesinler, biz buradayız, şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Galatasaray Dursun Özbek
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