UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'in 51 maçlık yenilmezlik serisini bozan Atalanta, tarihinde ilk kez Avrupa Kupası şampiyonu oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda final heyecanı yaşandı. UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ve Leverkusen kozlarını paylaştı.

Atalanta maçı 3-0 kazanarak kupaya uzandı. Galibiyet golleri; 12., 26. ve 75. dakikalarda Ademola Lookman'dan geldi.

ATALANTA TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI

Daha önce en iyi Avrupa kupası dereceleri Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri olan İtalyan takımı Atalanta, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazandı.

Bununla birlikte Atalanta gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

51 MAÇLIK SERİYİ TARİHE GÖMDÜLER

Bayer Leverkusen, bu sezon 51 resmi maçta yenilgi yüzü görmemişti. Atalanta bu seriye son verdi.

Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım olmayı başardı. Leverkusen, Cumartesi günü Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern ile karşılarak sezonu tamamlayacak.

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