Oylamada 5. olmuştu: NBA All-star kapıları Alperen Şengün için kapandı

Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA'de 2024 All-Star oylamasında 5. olmasına rağmen, kadroda yer almadı.

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Oylamada 5. olmuştu: NBA All-star kapıları Alperen Şengün için kapandı

Amerika ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de 2024 All-Star maçında takımların yedekleri belli oldu.

NBA'de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen listede milli basketbolcu Alperen Şengün yer almadı.

All-Star'da ilk 5'e giremeyen Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın pota altı ve forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. olmuştu.

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

Takımların yedek oyuncuları şöyle:

Doğu Konferansı

Bam Adebayo (Miami Heat), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Julius Randle (New York Knicks)

Batı Konferansı

Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Paul George (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Kaynak: AA

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Alperen Şengün NBA
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