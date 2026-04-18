Osimhen, Fenerbahçe Derbisinde Oynayacak mı? Okan Buruk Cevapladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı kırmızılılar kazanması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç öncesinde beIN SPORTS'a konuştu. Buruk'un konuşmasından öne çıkacak başlıklar şöyle:

* Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır.

* Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz.

'HER MAÇ ŞAMPİYONLUK MAÇI'

Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor."

VICTOR OSIMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

* Osimhen ve Günay... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi