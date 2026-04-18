Saran Açıkladı: Ederson Gruba Bu Mesajı Atmış

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un son dakikada attığı golle şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, golde hatası olan Ederson'un futbolcuların bulunduğu WhatsApp grubuna attığı mesajı açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. 90+8’de gelen gol, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışında ağır bir darbe almasına neden oldu.Karşılaşma sonrası tribünlerin tepkisi kaleci Ederson’a yönelirken, kulüp başkanı Sadettin Saran dikkat çeken bir detayı paylaştı.

'TÜM SORUMLULUK BENDE'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Saran, Ederson'un futbolcuların yer aldığı WhatsApp grubuna attığı mesajı açıkladı. Saran'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle: "Oyuncularımız dün geceden dolayı çok üzgün. Ben daha önce de yöneticilik yaptım, hiç üzülmeyen oyunculara bugün efsane oyuncular dediğimiz oyuncuların soyunma odasında nasıl güldüğünü de gördüm. Ama benim takım öyle bir takım değil. Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz çıktı dün WhatsApp grubuna yazdı, ‘Tüm sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum’ dedi."

