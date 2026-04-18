İşte Gençlerbirliği-Galatasaray Maçının 11'leri

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı.

Son Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'yle mücadele edecek. Ligde liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını açmak istiyor.

İLK 11'LER

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

