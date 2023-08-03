Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 8 Ağustos Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ekberg yardımcılıklarını Mehmet Culum ve Niklas Nyberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem