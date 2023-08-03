Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray Kulübü, geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı.

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Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray Kulübü, geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya her sezon için net 1 milyon avro, eski kulübü Bayer Leverkusen'e ise 3,7 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 3 milyon 700 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1 milyon avro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Kerem Demirbay, geçen sezon Bundesliga'da çıktığı 24 maçta 4 gol 3 asistlik performans göstermişti.

Kaynak: AA

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