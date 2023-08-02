Galatasaray Zalgiris'i tek golle geçti, 3. eleme turuna kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Zalgiris'i mağlup etti.

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Galatasaray Zalgiris'i tek golle geçti, 3. eleme turuna kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya geldi.

İlk maçtan deplasmanda 2-2'lik skorla berabere ayrılan sarı kırmızılılar, Mertens'in attığı enfes golle 1-0 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı. Galatasaray bu skorla 3. ön eleme turuna yükseldi.

OLİMOİJA LJUBLJANA İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

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