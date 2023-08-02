Galatasaray Zalgiris'i tek golle geçti, 3. eleme turuna kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Zalgiris'i mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
İlk maçtan deplasmanda 2-2'lik skorla berabere ayrılan sarı kırmızılılar, Mertens'in attığı enfes golle 1-0 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmadı. Galatasaray bu skorla 3. ön eleme turuna yükseldi.
OLİMOİJA LJUBLJANA İLE KARŞILAŞACAK
Galatasaray 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
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