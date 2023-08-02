Fenerbahçe'de yeni transfer! Resmen duyuruldu

Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de yeni transfer! Resmen duyuruldu

Fenerbahçe, Sloven orta saha Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sloven futbolcu için kulüpte yapılan imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da katıldı. 29 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

"SONUNDA GERİ DÖNDÜM"

Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz.” dedi.

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