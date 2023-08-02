Trabzonspor 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

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Trabzonspor 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kurucu kulüpleri olan İdman Ocağı ve İdman Gücü ile kazanılan kupalar için TFF’ye başvuracaklarını açıkladı.

Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkenin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınacak olursa, 1959 öncesi mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimiz İdman Ocağı ve İdman Gücü'nün 20 şampiyonluğunun da tescil edilmesinin zorunlu olduğunu federasyona bildirdik.''

Federasyona başvuru yapacaklarını belirten Doğan, ''Şu an belgeleri hazırlıyoruz, başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Sadece bir kulüp için komisyon oluşturulmasının adaletli olmayacağını ilgili yerlere ilettik" diye konuştu.

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