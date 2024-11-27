Olağanüstü Toplanan Beşiktaş'ta Flaş Gelişme
Beşiktaş yönetiminin olağanüstü toplantısı sona erdi. Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'ın görevden alınmasının ardından istifa kararı alan Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi.
Beşiktaş'ta dün akşam Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrılmasının ardından kulüpte üst üste istifa haberleri geldi.
TOPLANTI SONA ERDİ
Görevden alma ve üst düzey istifaların ardından siyah-beyazlı kulüp olağanüstü toplantı yapan Beşiktaş’ta Asbaşkan Onur Göçmez’in istifası başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi.
İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ
Bu gelişmenin ardından Göçmez’in istifasını geri çektiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asbaşkan Onur Göçmez'in yönetim kuruluna verdiği istifanın kabul edilmediği ve Göçmez'in görevine devam ettiği belirtildi.
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2024
Asbaşkanımız Onur Göçmez’in Yönetim Kurulumuza sunduğu istifa, Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla kabul edilmemiştir.
Onur Göçmez, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.… pic.twitter.com/64xUEtW7pc
İKİ İSTİFA BİRDEN YAŞANMIŞTI
Bugün Asbaşkan Onur Göçmez istifa talebini yönetime iletirken, Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sunmuştu.
Bu gelişmelerin ardından Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan da görevden alınan isimlerden biri oldu.
Kaynak: DHA