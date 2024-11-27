Olağanüstü Toplanan Beşiktaş'ta Flaş Gelişme

Beşiktaş yönetiminin olağanüstü toplantısı sona erdi. Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'ın görevden alınmasının ardından istifa kararı alan Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi.

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Olağanüstü Toplanan Beşiktaş'ta Flaş Gelişme

Beşiktaş'ta dün akşam Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrılmasının ardından kulüpte üst üste istifa haberleri geldi.

TOPLANTI SONA ERDİ

Görevden alma ve üst düzey istifaların ardından siyah-beyazlı kulüp olağanüstü toplantı yapan Beşiktaş’ta Asbaşkan Onur Göçmez’in istifası başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi.

İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

Bu gelişmenin ardından Göçmez’in istifasını geri çektiği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asbaşkan Onur Göçmez'in yönetim kuruluna verdiği istifanın kabul edilmediği ve Göçmez'in görevine devam ettiği belirtildi.

İKİ İSTİFA BİRDEN YAŞANMIŞTI

Bugün Asbaşkan Onur Göçmez istifa talebini yönetime iletirken, Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan da görevden alınan isimlerden biri oldu.

Olağanüstü Toplanan Beşiktaş'ta Flaş Gelişme - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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