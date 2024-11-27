Beşiktaş'ta Olağanüstü Toplantı Kararı

Üst üste istifaların yaşandığı Beşiktaş'ta, yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı.

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Beşiktaş'ta Olağanüstü Toplantı Kararı

Beşiktaş'ta dün akşam Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrılmasının ardından kulüpte üst üste dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İKİ İSTİFA BİRDEN YAŞANDI

Bugün Asbaşkan Onur Göçmez istifasını açıklarken, Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.

OKAY KARACAN GÖREVDEN ALINDI

Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ise görevden alındı.

Beşiktaş'ta Olağanüstü Toplantı Kararı - Resim : 1

Yaşanan görevden alma ve istifaların ardından Beşiktaş yönetimi, olağan üstü toplanma kararın aldı.

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Kaynak: DHA

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