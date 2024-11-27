Maç Sonu Dayak Yemiş Gibi Röportaja Geldi: Guardiola'nın Yüzündeki Çiziklerin Sebebi Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 önde olduğu karşılaşmada Feyenoord ile 3-3 berabere kalan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, maç sonu röportaja 'dayak yemiş' gibi geldi. Guardiola'nın yüzündeki çiziklerin nedeni belli oldu.

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Maç Sonu Dayak Yemiş Gibi Röportaja Geldi: Guardiola'nın Yüzündeki Çiziklerin Sebebi Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. Haftasında 3-0 galip durumda olduğu karşılaşmada Feyenoord ile 3-3 berabere kalan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’nın maç sonunda kafasında ve yüzünde bulunan çizikler dikkatlerden kaçmadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Guardiola, “Bizim için zor. Bunun zihinsel mi yoksa teknik bir sorun mu olduğunu bilmiyorum. Bu goller bize karşı olmaz! Normalde maçları kazanmanın bir yolunu buluyorduk ama şu anda kazanamıyoruz. Çözüm arıyorum” ifadelerini kullandı.

Maç Sonu Dayak Yemiş Gibi Röportaja Geldi: Guardiola'nın Yüzündeki Çiziklerin Sebebi Belli Oldu - Resim : 1

Yüzünde ve kafasında bulunan çiziklerin de sorulduğu Guardiola, "Bunu kendi tırnaklarımla yaptım. Kendime zarar vermek istiyorum" diye konuştu.

Oyunculara bir mesajı olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Guardiola, "Oyunculara bir şey söylememe gerek yok, onlar ne olduğunu çok iyi biliyor..." dedi.

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