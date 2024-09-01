Okan Buruk'tan 'Icardi' Açıklaması: Bir Süre Bizden Uzak Kalacak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından galibiyetlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Buruk, maçtaki performansların yanında, sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili de konuştu.

'SON YARIM SAATTE ÇOK KÖTÜ OYNADIK'

beIN Sports'a konuşan teknik adam, "Takım olarak maça golle başladık. Metehan'ın güzel ve uzun pasıyla ilk golü bulduk. Metehan'ın bütün aksiyonlarında büyük başarı gördük. İyi bir galibiyet ama maçın son yarım saatini çok kötü oynadık. Belli bir dakikadan sonra kontağı kapattık. Rakip de biz de oyun disiplininden uzaklaştık. Maçın sonlarına doğru bu kadar çok pozisyon vermemiz benim hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı.

'BU ARA BİZE İYİ GELECEK'

Okan Buruk, sonuca sevindiklerini belirterek "Takımımız ilk yarıdaki oyunu önemliydi. İstediğimiz galibiyeti aldık. 3 maçta 9 puan aldık. Bu ara bize iyi gelecek. Ondan sonra daha verimli bir lig bizi bekliyor. Transferleri de tamamladığımızda çok güçlü bir Galatasaray kadrosu olacak" diye konuştu.

'ICARDI'NIN MR'I ÇEKİLECEK'

Icardi'nin sakatlığına da değinen Buruk, "Icardi'yle konuştum. Topa vurmak isterken hisseti ama çok kötü de olmayabilir. İlk görüntü kötü gibiydi ama çok kötü bir şey de olmayabilir. İstanbul'a döndükten sonra MR'ı çekilecek. Çok büyük bir adale sakatlığı olduğunu düşünmüyorum ama bir süre bizden uzak kalacak. Bu süreyi de doktor bize söyleyecek."