Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Maçlarının Fikstürü Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç programı belli oldu.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Maçlarının Fikstürü Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de Beşiktaş ile Fenerbahçe ise 26 Eylül'de oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak.

Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Maçlarının Fikstürü Belli Oldu - Resim : 1

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