Beşiktaş'tan Tarafsız Saha İddialarına Çok Sert Tepki

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Maccabi Tel Aviv ile Tüpraş Stadı'nda oynamaları gereken maçın tarafsız sahaya alınabileceği iddialarına yanıt verdi.

Tivibuspor'a konuşan Hüseyin Yücel'in açıklamaları şöyle:

'ÇOK ÇEKİNİYORLARSA TURNUVADAN ÇEKİLSİNLER'

"İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler.

'ÖNCELİĞİMİZ KANAT TRANSFERİ'

Şu anda önceliğimiz kanat transferi. Sonra sol bek. Kanat oyuncularımızda liste hazır. Önce oyuncu göndermemiz gerekiyor. Aksi halde lisansını alamayız. İlk hedefimiz oyunculardan çıkmak birkaç gün içinde.

'ABOUBAKAR İLE ORTA NOKTADA BULUŞMAK ZORUNDAYIZ'

Aboubakar gitmek istemediğini, giderse tüm ücretini talep edeceğini söyledi. Ancak transfer döneminin sonuna az kaldı. Bence söylemler değişecektir. Orta noktada buluşacağız diye umuyorum. Buluşmak zorundayız."