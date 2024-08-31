Trabzonspor'da Abdullah Avcı Dönemi Resmen Sona Erdi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşılarak Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şampiyon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

FESİH DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada sözleşme fesih detayları paylaşıldı.

Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih detaylarına ilişkin, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." denildi.

ABDULLAH AVCI'DAN VEDA

Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'a veda etti. "Erken alınan kararlar, doğruların önüne geçiyor." diyen Avcı'nın paylaşımı şu şekilde: