Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Aysel Özgan Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca dalında mücadele eden para milli atıcımız Aysel Özgan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Aysel Özgan Gümüş Madalya Kazandı

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde atış yaptı.

Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu.

Atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı.

Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1'i altın, 4'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 7'ye çıkardı.

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