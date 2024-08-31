İsrail Basınından Beşiktaş-Maccabi Maçı İçin Flaş İddia!
İsrail basını, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın, Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maça ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Beşiktaş'ın, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele tarafsız bir sahada oynanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.
İstanbul'da oynanması gereken Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçıyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
MAÇ, TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK
İsrail basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele tarafsız bir sahada oynanabilir.
Haberde bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi.
Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynayacağı maçın geçmişte Litvanya'ya alındığı belirtildi.
Aynı şekilde Anadolu Efes ile oynayacakları karşılaşmanın ise Letonya'da oynandığı vurgulandı.