İsrail Basınından Beşiktaş-Maccabi Maçı İçin Flaş İddia!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.

İstanbul'da oynanması gereken Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçıyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MAÇ, TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

İsrail basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele tarafsız bir sahada oynanabilir.

Haberde bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi.

Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynayacağı maçın geçmişte Litvanya'ya alındığı belirtildi.

Aynı şekilde Anadolu Efes ile oynayacakları karşılaşmanın ise Letonya'da oynandığı vurgulandı.