Okan Buruk'a Üç Ülkeden Talip Çıktı

Galatasaray’da görev aldığı 3 sezonda 5 kupa kazanan teknik direktör Okan Buruk, bazı takımların radarına girdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek teknik adam için üç farklı ülkeden takımların devreye girebileceği iddia edildi.

Galatasaray’ın başına 2022-2023’te gelen teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Sarı-kırmızılarda şimdiye kadar 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Okan Buruk, bazı takımların radarına girdi.

İNGİLİZLERİN RADARINA GİRDİ

İtalyan Tuttomercatoweb'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, gelecek sezon hem kadro yapısını hem de oyun felsefesini tamamen yenilemeyi planlıyor. İngiliz kulübünün radikal değişim planında listenin başında ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer alıyor.

İTALYA VE ARABİSTAN'DAN DA TALİBİ VAR

Tecrübeli hocaya ilgi gösteren bir diğer takımın ise İtalyan ekibi Lazio olurken diğer bir ekip ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad.

Arabistan ekibinin Okan Buruk'u ikna etmek için nabız yokladığı ifade edildi.

İTALYA TECRÜBESİ İLGİ ÇEKİYOR

Özellikle İtalyan kulübünün, futbolculuk döneminde Serie A tecrübesi bullunan Buruk için ısrarcı olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

