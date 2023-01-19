Okan Buruk ustalarına taş çıkarttı

Süper Lig’in ilk yarısını 8’de 8 yaparak en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede tamamlayan Galatasaray kupada oynadığı 3 maçtan da zaferle ayrılırken oynadığı son 11 resmi karşılaşmanın tamamını kazanarak müthiş bir başarıya imza attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Okan Buruk yönetiminde hem Spor Toto Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda durdurulamayan sarı kırmızılı takım son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine ulaştı.

DENİZLİ 1988 YILINA DAMGA VURDU

Cimbom bu sezonki performansının öncesinde 1988 yılında resmi karşılaşmalarda Mustafa Denizli yönetiminde 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

1987-88’de ligdeki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan sarı kırmızılılar 1988-99 sezonunda ise lige 3’te 3 yaparak başlamıştı.

1987-88 sezonunda Galatasaray 23 karşılaşmalık bir yenilmezlik serisi (17 galibiyet, 6 beraberlik) yakalayıp en yakın rakibi Beşiktaş’a 12 puan fark atarak 90 puanla ligde şampiyon olmuştu.

SADECE HAMZAOĞLU İLE ÇALIŞMADI

Sonrasında Karl Heinz Feldkamp, Reiner Hollmann, Fatih Terim, Mircea Lucescu, Eric Gerets, Cevat Güler, Hamza Hamzaoğlu gibi Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan teknik adamlardan hiçbiri Okan Buruk’un bu sezon imza attığı performansa ulaşamadı.

Futbolculuğu döneminde Hamzaoğlu dışında sarı kırmızılılara son 30 yılda şampiyonluk yaşatan teknik adamların tamamıyla çalışan Buruk hem kulübün efsanelerini hem de ustalarını geride bırakmış oldu.