Okan Buruk, Mourinho'ya Ateş Püskürdü: 'Neredeyse 'Helal Olsun' Diyecekler

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup ederken, karşılaşmanın sonunda yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un burnunu sıktı.

TV100’de yayınlanan Ersin Düzen ile Saha Dışı programına konuşan Okan Buruk dikkat çekici şeyler söyledi. Mourinho ile arasında yaşananlara ilişkin konuşan Buruk, "Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. "Hakem iyi maç yönetti" demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece” ifadelerini kullandı.

'AYAKTA KALSAM...'

Darbeyi kendisinin almasına rağmen bazı yorumlarda, Mourinho’ya neredeyse ‘helal olsun’ denileceğini söyleyen Buruk, “O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım” dedi.

Buruk, sözlerinin devamında Portekizli teknik adamın sezon başından beri niyetini anladığı için kale almadığını belirtti.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Buruk’a yaptığı hareketin ardından gösterdiği reaksiyona ilişkin Hollywood göndermesi yapmış ve “Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları” demişti.

Kaynak: TV100