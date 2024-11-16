Nefesler Tutuldu! Mike Tyson ve Jake Paul Tarihi Maç İçin Ringe Çıkıyor

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geliyor.

AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.

Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte gelirken, Mike Tyson maça yalnız geldi.

8 RAUNTLUK DÖVÜŞ

Jake Paul ile Mike Tyson dövüşü iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak. AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.

80 MİLYON DOLAR PARA ÖDÜLÜ

Daily Mail’de yer alan bilgiye göre Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Efsane boksör Mike Tyson ise karşılaşma öncesinde "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.