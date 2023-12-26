Dallas, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-114 mağlup etti.

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Dallas, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), normal sezona 5 maçla devam edildi. Luka Doncic'in 50 sayı, 6 ribaunt ve 15 asistle yıldızlaştığı maçta Suns'ı yenen Mavericks, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

24 yaşındaki Doncic, NBA'de 10 bin sayı barajını aşan en genç altıncı oyuncu oldu. Mavericks'te Derrick Jones 23, Dereck Lively 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan Suns'ta Grayson Allen 32 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Chimezie Metu 23 sayı, 19 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 126-115 yendi.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 23'üncü galibiyetini alan Celtics'te Kristaps Porzingis 28 sayı, 11 ribaunt ve 2 asist, Jayson Tatum 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

Lakers'ta Anthony Davis'in 40 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, LeBron James'in 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

SONUÇLAR

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 129-122

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 120-114

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 115-126

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 119-113

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-128

Kaynak: AA

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