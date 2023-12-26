Luka Doncic adını NBA tarihine yazdı: Geceye damgasını vurdu

ABD ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'da, Batı Konferans'ı temsilcilerinden Dallas Mavericks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-114 mağlup etti.

Luka Doncic'in 50 sayı, 6 ribaund ve 15 asistle yıldızlaştığı maçta Suns'ı yenen Mavericks, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

24 yaşındaki Doncic, NBA'de 10 bin sayı barajını aşan en genç altıncı oyuncu oldu. Mavericks'te Derrick Jones 23, Dereck Lively 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan Suns'ta Grayson Allen 32 sayı, 4 ribaund ve 4 asist, Chimezie Metu 23 sayı, 19 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Kaynak: AA