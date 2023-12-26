İşte FIFA hakemleri listesinde yer alan Türk hakemleri

2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi açıklandı. FIFA tarafından onaylanan listede Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek yer aldı.

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İşte FIFA hakemleri listesinde yer alan Türk hakemleri

2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi duyuruldu.

01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listeye bu sene Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan’ın yanı sıra Süper Lig’de düdük çalan Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek de eklendi. FIFA yardımcı hakemi olarak ise Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral listeye yeni dahil olan hakemler olarak dikkat çekti.

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2024 FIFA hakemleri listesi şöyle:

FIFA Hakemi: Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek, Melis Özçiğdem, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş Pakkan, Melek Dakan

FIFA Yardımcı Hakemi: Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu Görgün, Merve Turan

FIFA Video Yardımcı Hakemi: Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Mustafa İlker Coşkun, Erkan Engin

FIFA Futsal Hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan

FIFA Plaj Futbolu Hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, İdris Yavuz

Kaynak: İHA

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