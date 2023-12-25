Fenerbahçe'den TFF'ye ret: Galatasaray'la yan yana hiçbir şey yapmayacağız

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbide Galatasaray'ın itiraz ettiği penaltı pozisyonuna değindi. Kızılhan, Galatasaray kanadından bugün gelen açıklamalara cevap verdi. Burak Kızılhan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün bir etkinlik sonrası Dursun Özbek ve Erden Timur açıklamalarda bulunmuş. Biz de gerekli açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık. Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyonda mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar.

'BU ZİHNİYETLE ORTAK HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ'

Aslında tek amaçlarının Süper Kupa öncesi ortam yaratarak olayı kendi lehlerine çevirmek, kamuoyunu manipule etmek. Bu kısa yolları kullanmaya alışkın bir camia. Galatasaray tarafı dört bir koldan, olmayan bir pozisyon üzerinden adalet istiyorlar. Aslında bu adalet talebi değil ayrıcalık. Madem adalet istiyorlar o zaman Nelsson'un eline çarpan pozisyonda da penaltı verilmesi gerekiyor. Bunları neden konuşmuyoruz?

Galatasaray Futbol takımı dün yerden kalmadı. Bunları konuşalım. Gerçek pozisyonları konuşalım. Oyunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar.

3 gün sonra Süper Kupa oynayacağız. TFF'den de soru geldi. Süper Kupa'nın ortak basın toplantısı için ne düşündüğümüzle ilgili. Galatasaray kanadı bunu kabul etmiş ama biz federasyona da cevabımızı buradan vermiş olalım. Biz bu zihniyetle yan yana, aynı masada ortak hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa'nın basın toplantısı da buna dahildir."