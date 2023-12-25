Fenerbahçe-Galatasaray maçına damgasını vuran pozisyondan yeni görüntüler: Icardi-Dijku pozisyonu penaltı mıydı?

Derbide tartışmaya neden olan ve Fenerbahçeli Dijku'nun Icardi'ye vurduğu gerekçesiyle penaltı olduğu yorumu yapılan pozisyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 17. hafta maçında, kıtalararası derbi heyecanı yaşandı.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, 398. kez karşı karşıya geldi.

İki tarafın da düşük gol beklentisiyle oynadığı maç, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Maçta birçok tartışmalı pozisyon olurken Icardi'nin Dijku ile ikinci yarıda ceza sahası içinde girdiği pozisyon, Sarı kırmızılı camia tarafından penaltı olarak yorumlandı.

Galatasaray, maç sonu Icardi'nin sol alt gözünün morardığını belirterek, ezeli rakibine göndermede bulunarak, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" dedi.

Fenerbahçe ise bu gönderiye "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" cevabını verdi.

YENİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇITKI

Tartışmaların odağında olan ve penaltı olup olmadığı hakkında çokça spekülasyon yaratılan pozisyon hakkında Sarı kırmızılı taraftarların doldurduğu deplasman tribününde çekilen amatör bir kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde Dijku'nun Icardi'ye doğru ellini götürse de bir temasın olmadığı görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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